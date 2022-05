Terra dei fuochi entra nella sua quarta fase | ma qui il nostro presidente ancora nega la prima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022)dei, in Campania come in tutta Italia, in questi giornisua, mentre da noi illadeiè lo scorretto, illegale e quindi tossico smaltimento non dei rifiuti urbani ma dei rifiuti speciali, industriali e tossici ormai diventati circa il 90% dei rifiuti totali, mentre noi continuiamo a perdere tempo a parlare solo del 10% dei rifiuti urbani. 1.dei(da circa il 1980 al 2014) : è lain cui si concretizza il sorpasso tra la produzione dei rifiuti industriali rispetto a quelli ...