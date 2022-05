Advertising

leggoit : Stop al piombo nella caccia sulle Alpi: la petizione che sta diventando virale - ombre_e_luci : Provincia di Sondrio: Stop al piombo nella caccia, basta rapaci intossicati!! -

leggo.it

Il giocatore della Sampdoria invita a firmare la petizione per loalnella cacciaall'uso delnella caccia. E' questo il tema di una petizione online che sta diventando sempre più conosciuta in rete. Secondo la petizione, promossa dalla 'RETE 'alsulle Alpi', ' ll, metallo tossico per inalazione, contatto e ingestione, è altamente pericoloso per la salute umana e per questo è stato rimosso da una ampia gamma di settori ... Stop al piombo nella caccia sulle Alpi: la petizione che sta diventando virale Stop all'uso del Piombo nella caccia. E' questo il tema di una petizione online che sta diventando sempre più conosciuta in rete. Secondo la petizione, promossa dalla ...Piombino (Livorno) – ” Se devono vendere che si venda alla ... Le parti sociali hanno ottenuto lo stop allo smantellamento dell’area a caldo mentre la proprietà ha incassato un parziale raffreddamento ...