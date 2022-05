Sta bene il neonato abbandonato in una cesta a Catania (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Sta bene il neonato abbandonato all'interno di una cesta a Catania con ancora il cordone ombelicale attaccato. Il piccolo, avvolto in una coperta, è stato salvato dai carabinieri del nucleo radiomobile avvertiti dalla segnalazione di una passante. Intorno alle 16 la donna ha sentito i vagiti e poi ha visto la cesta: quando si è avvicinata ha notato una manina che sbucava dall'involucro. Il neonato era stato lasciato in una cesta riempita con alcune coperte dietro a un muro diroccato in via Rametta, vicino all'ospedale Ferrarotto del capoluogo etneo. Il bimbo, che si suppone fosse nato da poche ore, è stato accudito dai militari che lo hanno sistemato all'interno dell'autovettura di servizio avvolgendolo in un'ulteriore copertina pulita fornita ... Leggi su agi (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Stailall'interno di unacon ancora il cordone ombelicale attaccato. Il piccolo, avvolto in una coperta, è stato salvato dai carabinieri del nucleo radiomobile avvertiti dalla segnalazione di una passante. Intorno alle 16 la donna ha sentito i vagiti e poi ha visto la: quando si è avvicinata ha notato una manina che sbucava dall'involucro. Ilera stato lasciato in unariempita con alcune coperte dietro a un muro diroccato in via Rametta, vicino all'ospedale Ferrarotto del capoluogo etneo. Il bimbo, che si suppone fosse nato da poche ore, è stato accudito dai militari che lo hanno sistemato all'interno dell'autovettura di servizio avvolgendolo in un'ulteriore copertina pulita fornita ...

