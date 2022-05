Sinner-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di sabato 28 maggio 2022) Jannik Sinner se la vedrà contro il russo Andrey Rublev agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L’azzurro per la terza volta consecutiva ha raggiunto questa fase del torneo parigino. Il match è in programma nella giornata di lunedì (30 maggio). L’orario è da definire. Gli organizzatori infatti ancora devono comunicare la schedule ufficiale di giornata. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue lo Slam francese attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Sarà disponibile anche una live streaming mediante la piattaforma Eurosport Player. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di ottavi di finale tra Sinner e Rublev. Il nostro sito garantirà ai ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Jannikse la vedrà contro il russo Andreyagli ottavi di finale del. L’azzurro per la terza volta consecutiva ha raggiunto questa fase del torneo parigino. Il match è in programma nella giornata di lunedì (30 maggio). L’è da definire. Gli organizzatori infatti ancora devono comunicare la schedule ufficiale di giornata. Latelevisiva è affiad Eurosport, che segue lo Slam francese attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Sarà disponibile anche una livemediante la piattaforma Eurosport Player. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di ottavi di finale tra. Il nostro sito garantirà ai ...

