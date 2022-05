Roma, sorpreso in casa a rubare aggredisce i proprietari: in manette 32enne (Di sabato 28 maggio 2022) Roma – Nelle ultime 24 ore, nel corso dei quotidiani servizi di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati predatori nella Capitale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 6 persone. I Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà hanno arrestato un 32enne georgiano, con precedenti specifici, bloccato dai proprietari di un’abitazione in via Marco Fulvio Nobiliore dopo averlo sorpreso, al loro rientro in casa, mentre rovistava in salone. Il 32enne, dopo essersi impossessato di un computer portatile e altri effetti personali da una camera, una volta sorpreso ha ingaggiato una colluttazione con la coppia che però è riuscita a trattenerlo fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno ammanettato e portato in ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022)– Nelle ultime 24 ore, nel corso dei quotidiani servizi di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati predatori nella Capitale, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno arrestato 6 persone. I Carabinieri della StazioneCinecittà hanno arrestato ungeorgiano, con precedenti specifici, bloccato daidi un’abitazione in via Marco Fulvio Nobiliore dopo averlo, al loro rientro in, mentre rovistava in salone. Il, dopo essersi impossessato di un computer portatile e altri effetti personali da una camera, una voltaha ingaggiato una colluttazione con la coppia che però è riuscita a trattenerlo fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno ammanettato e portato in ...

