Monza | alcolici a minori | questore chiude un bar

(Di sabato 28 maggio 2022) Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Gli agenti della questura die della Brianza hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex articolo 100 Tulps (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) per 45 giorni nei confronti del 'Cocktail bar paloma' a, provvedimento cautelare disposto dalMarco Odorisio per motivi di sicurezza e salute pubblica. In seguito ai controlli effettuati e alle segnalazioni di alcuni esercenti, gli agenti della questura insieme alla polizia locale, nella serata di sabato 21 maggio "avevano identificato dei minorenni (inferiori ai 16 anni) a cui erano stati serviti superdal personale del bar in argomento". Non solo: lo scorso aprile gli agenti "avevano identificato all'interno numerosi avventori con precedenti di polizia e denunce per reati in materia di stupefacenti, contro la ...

Monza, alcolici ai minorenni: il questore chiude un altro bar per 45 giorni Stop di 45 giorni per un locale in via Bergamo disposto dalla Questura (settimo provvedimento da inizio anno). Cocktail a ragazzini senza chiedere i documenti ...Oggi sabato 28 maggio, gli agenti della Questura di Monza e della Brianza hanno eseguito il provvedimento di chiusura per una durata di 45 giorni nei confronti del "Bar Cocktail Paloma" a Monza.