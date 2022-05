Maxi incendio di rifiuti ad Ardea: ore di intervento per domare le fiamme (Di sabato 28 maggio 2022) Ardea – Bruciano rifiuti e sterpaglie in via dei Colli Marini, ad Ardea. L’incendio è divampato intorno alle 13:00 di oggi, sabato 28 maggio. Sono ancora sconosciute le cause del rogo, ma non si esclude la natura dolosa delle fiamme. Sul posto sono impegnati – ormai da 4 ore – due squadre della protezione civile Airone con pick up e autobotte da 2000l, vigili del fuoco 22A e AB12, la protezione civile Alfa di Aprilia, un’ambulanza a supporto, i Carabinieri e la Polizia Locale. Sono ancora in corso gli interventi di spegnimento, mentre i cumuli di immondizia continuano a bruciare. Notizia in aggiornamento… Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardeailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022)– Brucianoe sterpaglie in via dei Colli Marini, ad. L’è divampato intorno alle 13:00 di oggi, sabato 28 maggio. Sono ancora sconosciute le cause del rogo, ma non si esclude la natura dolosa delle. Sul posto sono impegnati – ormai da 4 ore – due squadre della protezione civile Airone con pick up e autobotte da 2000l, vigili del fuoco 22A e AB12, la protezione civile Alfa di Aprilia, un’ambulanza a supporto, i Carabinieri e la Polizia Locale. Sono ancora in corso gli interventi di spegnimento, mentre i cumuli di immondizia continuano a bruciare. Notizia in aggiornamento… Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona ...

Advertising

ilfaroonline : Maxi incendio di rifiuti ad Ardea: ore di intervento per domare le fiamme - ABosurgi : RT @Yogaolic: #Milano Incendio a Segrate, maxi rogo vicino al luna park. Video - Yogaolic : #Milano Incendio a Segrate, maxi rogo vicino al luna park. Video - RedazioneLaNews : #Milano Incendio a Segrate, maxi rogo vicino al luna park: 3 in ospedale. Video - positanonews : #Copertina #Cronaca #discoteca #fiamme #incendio Pontecagnano, maxi incendio sulla litoranea: fiamme in una ex disc… -