LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: fra poco Beda e De Gennaro nella semifinale maschile K1 (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 Vola al terzo posto il tedesco Hannes Aigner, in 99.91 senza penalità. 10.21 Solo decimo invece lo spagnolo Joan Crespo, 107.96 con quattro secondi di penalità. 10.18 Solo ottavo posto per Adam Gonsenica, in 104.80. 10.16 Secondo posto per il polacco Dariusz Popela, che chiude la sua prova in 99.74. 10.13 Il graffio di Jiri Prskavec! Il ceco è il primo a scendere sotto i 100 secondi, con un’ottima seconda parte è primo in 96.64, tempo che dovrebbe concedergli facilmente il pass per la finale. 10.11 Quarto posto per il britannico Christopher Bowers in 102.06. Siamo vicini a metà gara. 10.09 Errore immediato per l’altro slovacco Martin Halcin, che è settimo in 119.54. 10.07 Nonostante due secondi di penalità alla porta 20, lo slovacco Martin Srabotnik è primo in 100.28 10.05 Secondo tempo per Mario Leitner, ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 Vola al terzo posto il tedesco Hannes Aigner, in 99.91 senza penalità. 10.21 Solo decimo invece lo spagnolo Joan Crespo, 107.96 con quattro secondi di penalità. 10.18 Solo ottavo posto per Adam Gonsenica, in 104.80. 10.16 Secondo posto per il polacco Dariusz Popela, che chiude la sua prova in 99.74. 10.13 Il graffio di Jiri Prskavec! Il ceco è il primo a scendere sotto i 100 secondi, con un’ottima seconda parte è primo in 96.64, tempo che dovrebbe concedergli facilmente il pass per la finale. 10.11 Quarto posto per il britannico Christopher Bowers in 102.06. Siamo vicini a metà gara. 10.09 Errore immediato per l’altro slovacco Martin Halcin, che è settimo in 119.54. 10.07 Nonostante due secondi di penalità alla porta 20, lo slovacco Martin Srabotnik è primo in 100.28 10.05 Secondo tempo per Mario Leitner, ...

