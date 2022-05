L’attrice Federica Calemme si sfoga sui social | “Iniziate a vivere la vostra vita!”

Leggi su diredonna

(Di sabato 28 maggio 2022)continua a regalare gioie. Prima le accuse ad Alex Belli, poi lo scontro con Fabrizio Corona e alla fine il malinteso con Clarissa Selassié, che si è detta molto delusa. Sembrerebbe che l’ex gieffina fuori dalla porta rossa non le manda a dire, anzi. Dopo mesi dalla conclusione del Grande Fratello Vip ha perso la pazienza quando una sua follower l’ha ripresa pubblicamente in un commento: “Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi sul tuo presunto fidanzato. Vabbè contento lui “. Il commento ha scatenato “l’ira” diche ha risposto con un secco: “Quindi adesso non vivi più?” A seguire questo scambio di battute, la bella napoletana ha pubblicato una serie di storie contro i seguaci invadenti in cui afferma: “Quello che posto o non posto non sono affari ...