Juve, accordo trovato con Ranocchia: i dettagli. E ora due squadre di serie A in lizza per il prestito (Di sabato 28 maggio 2022) Un talento in fase di decollo. Ranocchia ha impressionato gli addetti ai lavori grazie a una stagione molto positiva al Vicenza. In primis il... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Un talento in fase di decollo.ha impressionato gli addetti ai lavori grazie a una stagione molto positiva al Vicenza. In primis il...

Advertising

SimoneStrozzie3 : RT @cmdotcom: #Juve, accordo trovato con #Ranocchia: i dettagli. E ora due squadre di serie A in lizza per il prestito - sportli26181512 : Juve, accordo trovato con Ranocchia: i dettagli. E ora due squadre di serie A in lizza per il prestito: Un talento… - cmdotcom : #Juve, accordo trovato con #Ranocchia: i dettagli. E ora due squadre di serie A in lizza per il prestito… - Korrado77 : @EdoardoMecca1 @GoalItalia Sono d'accordo. Penso solo che la juve 1. Non ami queste uscite da ultimatum. 2. Stia pr… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, accordo con Pogba: ma Zidane preoccupa #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -