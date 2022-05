Isola 16, Clemente Russo rivela qual è stato il momento più difficile in Honduras (e c’entra Nicolas Vaporidis) (Di sabato 28 maggio 2022) Clemente Russo è stato uno dei protagonisti, insieme alla moglie Laura Maddaloni, de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi attualmente in onda su Canale 5. Per il pugile l’Isola è stata la terza partecipazione ad un reality e nel corso di un’intervista rilasciata a SuperGuida TV ha spiegato come mai hai deciso di mettersi nuovamente in gioco: E’ sempre un onore ricevere proposte di questo tipo. All’inizio però non volevo partire perché avevo paura dell’eccessivo dimagrimento fisico e per me che sono uno sportivo sarebbe stato difficile poi recuperare la massa. Quando mi hanno richiamato proponendomi di fare questa esperienza assieme a mia moglie ho accettato. Fare un percorso di coppia ci ha dato quello stimolo necessario per partire assieme. Tra i ... Leggi su isaechia (Di sabato 28 maggio 2022)uno dei protagonisti, insieme alla moglie Laura Maddaloni, de L’dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi attualmente in onda su Canale 5. Per il pugile l’è stata la terza partecipazione ad un reality e nel corso di un’intervista rilasciata a SuperGuida TV ha spiegato come mai hai deciso di mettersi nuovamente in gioco: E’ sempre un onore ricevere proposte di questo tipo. All’inizio però non volevo partire perché avevo paura dell’eccessivo dimagrimento fisico e per me che sono uno sportivo sarebbepoi recuperare la massa. Quando mi hanno richiamato proponendomi di fare questa esperienza assieme a mia moglie ho accettato. Fare un percorso di coppia ci ha dato quello stimolo necessario per partire assieme. Tra i ...

