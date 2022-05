Il 58enne Antonio Marotta | rinvenuto cadavere in spiaggia

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 28 maggio 2022) di Arturo Calabrese Macabro ritrovamento ad Agropoli alla prime luci dell’alba di ieri. Alcuni operai occupati nella pulizia delle spiagge hanno notato sul bagnasciuga del Lungomare San Marco, e nello specifico presso il Lido Tre Conchiglie, un corpo: resosi conto di una preoccupante immobilità, hanno avvisato le forze dell’ordine e i soccorsi. Il corpo, ormai senza vita, era del, esponente della locale comunità Rom e da tutti conosciuto come “U’Ballerino”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, che operano sotto la direzione del capitano Fabiola Garello, gli uomini della Guardia Costiera, coordinati dal tenente di vascello Valerio di Valerio, la polizia municipale del comandante Maurizio Cauceglia e i sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare ...