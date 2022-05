“Giusto votare sì ai referendum sulla giustizia”. Aumenta la fronda nel Pd (Di sabato 28 maggio 2022) Debora Serracchiani non ha dubbi. votare cinque no ai referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali è «la scelta migliore». La posizione della capogruppo Pd alla Camera, affidata a una intervista a Il Piccolo di Trieste, è in linea con quella del segretario Dem Enrico Letta. «I cittadini vadano a votare. Dal mio punto di vista, la scelta migliore sono cinque no», spiega Serracchiani, contraria soprattutto all'abolizione della legge Severino e alla modifica delle misure cautelari. sulla Severino, a non convincere la capogruppo è «il fatto che la si voglia abolire in toto. Quello che invece andrebbe fatto è intervenire chirurgicamente sulla parte della legge che ha creato problemi. In particolare, quella relativa agli eletti, sospesi dalla carica automaticamente ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Debora Serracchiani non ha dubbi.cinque no aipromossi da Lega e Radicali è «la scelta migliore». La posizione della capogruppo Pd alla Camera, affidata a una intervista a Il Piccolo di Trieste, è in linea con quella del segretario Dem Enrico Letta. «I cittadini vadano a. Dal mio punto di vista, la scelta migliore sono cinque no», spiega Serracchiani, contraria soprattutto all'abolizione della legge Severino e alla modifica delle misure cautelari.Severino, a non convincere la capogruppo è «il fatto che la si voglia abolire in toto. Quello che invece andrebbe fatto è intervenire chirurgicamenteparte della legge che ha creato problemi. In particolare, quella relativa agli eletti, sospesi dalla carica automaticamente ...

