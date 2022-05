Giulia Stabile | ‘rimpiazzata’ da un altro volto di Amici | i fan speravano di rivedere lei

(Di sabato 28 maggio 2022)è appena stata sostituita da undidi Maria De Filippi, che è salito sul palco al posto suo. I fan dell’amatissima ballerina sono rimasti molto delusi. Scopriamo che cosa è successo. Scopriamo da chi è stata rimpiazzata la ex allieva del talent show di Canale Cinque.-Altranotizia-(Fonte: Google)Erano tutti pronta a vederla danzare e ad applaudire al suo ballo, e invece, niente da fare: il pubblico che segueè rimasto tristemente sorpreso.sostituita da luiha studiato ballo fin da piccola, e dopo essersi allenata per tanto tempo, lo scorso anno è riuscita a ...

Advertising

GiusyVaccarella : RT @sangioov: Giulia Stabile SEI LA PIÙ BELLA DEL MONDO, SEI LAA PIÙ BEEEELLLAAAA!!! - nuvoledidr4go : @blanchsdelrey @sapphicnjw pensavo fosse giulia stabile - alexandgiuls : RT @sangioov: Giulia Stabile SEI LA PIÙ BELLA DEL MONDO, SEI LAA PIÙ BEEEELLLAAAA!!! - young4nddumb_ : ho sognato di incontrare Giulia Stabile - eyestrange : RT @sangioov: Giulia Stabile SEI LA PIÙ BELLA DEL MONDO, SEI LAA PIÙ BEEEELLLAAAA!!! -

... ospita in modouna famiglia che garantisce una presenza continuativa ed è punto di riferimento per gli altri che abitano questo condominio solidale mentre, Miryam e Laura sono tre ......- Veneziafin dalle prime ore della mattina. Al pomeriggio il maltempo si sposterà al Centro e al Sud, con temporali previsti nel Lazio e in Basilicata. Verso sera il tempo si farà più,...Hanno rispettato la promessa che si erano fatti Sangiovanni e Giulia Stabile, ormai più di un anno fa, che non appena avrebbero avuto un attimo di tempo sarebbero corsi l'uno dall'altro. Così, dopo la ...FVG - Peggiora la fiducia delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia a seguito della nuova crisi internazionale. Il dato regionale è comunque migliore rispetto a quello medio nazionale. In ...