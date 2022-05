F1 | prove libere 3 Gp Monaco | Perez il più veloce davanti alle Ferrari

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SkySportF1 : ?? Leclerc: 'Serve un ulteriore passo avanti' ?? Gli highlights delle Libere a Monaco VIDEO ? - poesiadeimotori : @alessio_diponio io vedo tribune piene zeppe fin dalle prime prove libere, non percepisco particolari perdite di in… - ilsecoloxix : #Ferrari Dall'inviato: Dopo aver chiuso in testa la prima sessione, Leclerc ha confermato nella seconda una superio… - faster1gr1 : RT @ForzaFerrariIT: #MonacoGP ???? | Libere 3: #Charles16 e #Carlos55 secondo e terzo #ForzaFerrari #essereFerrari ?? -

MONTE CARLO - Sergio Perez si prende il miglior tempo della terza e ultima sessione dinel Gp di Monaco di Formula 1 . Sale la tensione in vista delle qualifiche, e il testa a testa tra Ferrari e Red Bull è già spettacolare. Il messicano firma il tempo di 1:12.476, con ...Ieri nel venerdì diLeclerc ha subito messo in chiaro di non voler scherzare : giro veloce e grande messaggio lanciato a tutti gli avversari. "Spero di poter sfruttare il fattore campo e ...Pertanto, l’ultima mossa: al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza reperire figure, il nuovo bando per incarichi libero professionali All’interno della procedura concorsuale, per l’azie ...Qualifiche GP Monaco: Leclerc e Sainz davanti in Q1, Gasly out UN' ORA FA. Leclerc, che guaio! Ad. L’olandese della Red Bull ha fatto fatica ad esprimersi sul giro secco, pagando ben quattro decimi da ...