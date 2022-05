Edoardo Tavassi si rasa la testa e la scena turba sua nipote che piange davanti la tv (Di sabato 28 maggio 2022) I fratelli Tavassi hanno entrambi lasciato molti kg ed altrettanti capelli in Honduras. A distanza di un mese dal taglio di capelli di Guendalina, anche Edoardo Tavassi durante la puntata di ieri sera se li è tagliati. A zero. Se la tentazione di Guendalina consisteva nel taglio di capelli in cambio della visita del fidanzato, ad Edoardo è stato chiesto di rasarsi in cambio di tre pasti completi per tutto il gruppo. Lasagne venerdì, salsicce con patatine sabato ed hamburger domenica. Guendalina Tavassi si fa tagliare i capelli a L’Isola dei Famosi: “Sono pelata!” https://t.co/hLKSjO5QfU — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 7, 2022 Ad interpretare l’Edward Mani Di Forbice della situazione, Carmen Di Pietro. “Io non ce volevo venì” #Isola pic.twitter.com/CmimBj5YI1 — L’Isola dei Famosi ... Leggi su biccy (Di sabato 28 maggio 2022) I fratellihanno entrambi lasciato molti kg ed altrettanti capelli in Honduras. A distanza di un mese dal taglio di capelli di Guendalina, anchedurante la puntata di ieri sera se li è tagliati. A zero. Se la tentazione di Guendalina consisteva nel taglio di capelli in cambio della visita del fidanzato, adè stato chiesto dirsi in cambio di tre pasti completi per tutto il gruppo. Lasagne venerdì, salsicce con patatine sabato ed hamburger domenica. Guendalinasi fa tagliare i capelli a L’Isola dei Famosi: “Sono pelata!” https://t.co/hLKSjO5QfU — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 7, 2022 Ad interpretare l’Edward Mani Di Forbice della situazione, Carmen Di Pietro. “Io non ce volevo venì” #Isola pic.twitter.com/CmimBj5YI1 — L’Isola dei Famosi ...

