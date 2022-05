Dove sta andando il Pd Napoli, dieci anni dopo il commissariamento Orlando (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – dieci anni dopo il commissariamento post primarie cinesi che diedero il via al decennio demagistriano, se Andrea Orlando può vantare un risultato nel Pd napoletano, questo risultato si chiama Marco Sarracino, il 32enne segretario provinciale dei dem napoletani. Ieri, in occasione dell’Agorà organizzata sul tema dell’anticamorra, il ministro se n’è potuto accorgere una volta di più notando la presenza di nessun deluchiano doc ma, assieme a quella di tanti trentenni, di Sandro Ruotolo, Samuele Ciambriello, don Maurizio Patriciello, Franco Roberti, Pina Picierno, Cinzia Aruta, Valeria Pirone, Lorenzo Diana, Tina Sorrentino, Nino Daniele, Paolo Siani, Leonardo Impegno, don Gennaro Pagano, Pasquale Esposito. Il che, questa mattina, fa esultare Sarracino ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiilpost primarie cinesi che diedero il via al decennio demagistriano, se Andreapuò vantare un risultato nel Pd napoletano, questo risultato si chiama Marco Sarracino, il 32enne segretario provinciale dei dem napoletani. Ieri, in occasione dell’Agorà organizzata sul tema dell’anticamorra, il ministro se n’è potuto accorgere una volta di più notando la presenza di nessun deluchiano doc ma, assieme a quella di tanti trentenni, di Sandro Ruotolo, Samuele Ciambriello, don Maurizio Patriciello, Franco Roberti, Pina Picierno, Cinzia Aruta, Valeria Pirone, Lorenzo Diana, Tina Sorrentino, Nino Daniele, Paolo Siani, Leonardo Impegno, don Gennaro Pagano, Pasquale Esposito. Il che, questa mattina, fa esultare Sarracino ...

