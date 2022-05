Cosa è accaduto a Liliana Resinovich? Parla Claudio Sterpin a Quarto Grado (Di sabato 28 maggio 2022) Claudio Sterpin, l’amico “speciale” di Liliana Resinovich, è intervenuto nella puntata di ieri di Quarto Grado. Incalzato subito dal padrone di casa Gianluigi Nuzzi, Claudio ha spiegato Cosa c’era davvero tra lui e Lilly: “Un rapporto di semplice amicizia, quasi 40 anni fino ad agosto, poi la Cosa si è intensificata e modificata perchè lei ha iniziato a venire a casa mia almeno il martedì e spesso anche il mercoledì e qualche volta ci vedevamo anche il lunedì ed il giovedì”. Claudio Sterpin torna a Parlare di Liliana Resinovich “Lei veniva a casa mia come amica”, ha proseguito Claudio Sterpin in collegamento con ... Leggi su chihaucciso (Di sabato 28 maggio 2022), l’amico “speciale” di, è intervenuto nella puntata di ieri di. Incalzato subito dal padrone di casa Gianluigi Nuzzi,ha spiegatoc’era davvero tra lui e Lilly: “Un rapporto di semplice amicizia, quasi 40 anni fino ad agosto, poi lasi è intensificata e modificata perchè lei ha iniziato a venire a casa mia almeno il martedì e spesso anche il mercoledì e qualche volta ci vedevamo anche il lunedì ed il giovedì”.torna are di“Lei veniva a casa mia come amica”, ha proseguitoin collegamento con ...

