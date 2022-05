Boston - Miami | le pagelle di gara - 6 | Butler | un gigante da 9 Smart non la mette mai | 5

Advertising

SkySportNBA : Playoff NBA, Jimmy Butler è leggendario (47 punti): Miami vince a Boston e forza gara-7 #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : Playoff NBA, Udonis Haslem risponde alla provocazione: 'Ringraziate Draymond Green'. VIDEO: Il capitano e veterano… - Gazzetta_NBA : Boston-Miami, le pagelle di gara-6 #Nbaplayoff - Calimero7478 : @rprat75 Mostruoso Stanotte veramente mostruoso. Comunque credo che Boston vincerà a Miami e tutto questo sarà stat… - AskBoutMyTWEETS : Maneeee Miami or Boston ?? -

Massimo di punti da quando gioca per. Con la stagione in bilico. Chapeau. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : ...Il capitano e veterano degli Heat, dopo aver celebrato la vittoria diin gara - 6 in trasferta a, si è rivolto verso la telecamera per lanciare un messaggio: 'Ringraziate Draymond Green', che nelle scorse ore si era detto certo che il prossimo avversario ...Tutti a gara-7 nella Finale della Eastern Conference. I Miami Heat passano per la seconda volta in questa serie sul campo dei Boston Celtics e riportano ...Miami resta in vita. La squadra di coach Erik Spoelstra batte in trasferta per 103-111 i Boston Celtics e porta la serie sul 3-3. Si deciderà tutto dunque in gara 7, match in programma lunedì notte ...