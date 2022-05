Advertising

CCanadese : RT @CCanadese: Ed ecco una ricetta della nostra 'Cucina di Teresina'! Inviateci le vostre: corriere@corriere.com - zazoomblog : Vino: Ca di Rajo i fratelli del Raboso approdano in Friuli e nasce Aganis - #Vino: #fratelli #Raboso #approdano - ilLambrusco : RT @GSuperiore: Felici che il nostro Lambrusco Grasparossa “Cà Imperatore” BIO sia comparso sulle pagine de @ilgolosario . . . #Galvana #G… - LeonardoTony : Con te ci farei il vino!! In che senso scusa? Ca ti pistassi comu a racina...?? - CCanadese : Ed ecco una ricetta della nostra 'Cucina di Teresina'! Inviateci le vostre: corriere@corriere.com… -

Il Sole 24 ORE

... in provincia di Udine, nasce Aganis, il nuovo progetto di Simone, Fabio e Alessio Cecchetto, i tre giovani alla guida della trevigiana' di Rajo. Un investimento pari a cinque milioni di euro per ...Che cosa**o ha Stefano che io no ho'. Nel programma è toccato il momento haters e Belen ha ... 'Ah vuoi assaggiare Stefano', aggiungendo : 'Dici che invecchia bene come il, sì è verissimo. ... Vino, Ca’ di Rajo da Treviso compra in Friuli