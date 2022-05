Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 10:30 (Di venerdì 27 maggio 2022) Viabilità DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO I DISAGI SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE VETTURE, SIAMO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, CODE IN DIREZIONE Roma IL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN INTERNA, PIU’ AVANTI RALLETNAMENTI TRA VIA DEL MARE E Roma-FIUMICINO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IN AUMENTO LE CODE SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 maggio 2022)DEL 27 MAGGIOORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO I DISAGI SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE VETTURE, SIAMO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, CODE IN DIREZIONEIL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO SUL RACCORDO ANULARE DICODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN INTERNA, PIU’ AVANTI RALLETNAMENTI TRA VIA DEL MARE E-FIUMICINO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IN AUMENTO LE CODE SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-05-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico segnalato intenso sul Raccordo, tra Casilina e Ciampino - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su viale del Muro Torto, tra via Veneto e piazzale Flaminio - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Sud ?? G.R.A. CODA di 2 km per congestione viabilita' esterna tra… - MyWayASPI : Ore 08:38 27/05/2022 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Sud ?? G.R.A. CODA di 4 km per congestione vi… -