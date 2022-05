Uomini e Donne, ex tronista si scaglia duramente contro Tina Cipollari: “Ti meriteresti un sacco di calci in cu*o” (Di venerdì 27 maggio 2022) Ieri è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Protagoniste indiscusse, ancora una volta, sono state Pinuccia, l’anziana signora di Vigevani e l’opinionista Tina Cipollari. Che tra le due non scorra buon sangue è ormai noto a tutto il pubblico più affezionato. Praticamente in ogni puntata infatti le due tendono ad avere continui battibecchi che portano, quasi sempre, la signora Pinuccia a piangere per il dispiacere. Durante la puntata andata in onda il 26 Maggio su Canale 5, abbiamo assistito all’ennesimo duro confronto tra le due Donne. Scontri che spesso tendono a dividere il pubblico a casa: c’è chi si schiera dalla parte di Pinuccia, reputando l’opinionista troppo dura con l’anziana, e chi invece la pensa come ... Leggi su isaechia (Di venerdì 27 maggio 2022) Ieri è andata in onda una nuova puntata di, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Protagoniste indiscusse, ancora una volta, sono state Pinuccia, l’anziana signora di Vigevani e l’opinionista. Che tra le due non scorra buon sangue è ormai noto a tutto il pubblico più affezionato. Praticamente in ogni puntata infatti le due tendono ad avere continui battibecchi che portano, quasi sempre, la signora Pinuccia a piangere per il dispiacere. Durante la puntata andata in onda il 26 Maggio su Canale 5, abbiamo assistito all’ennesimo duro confronto tra le due. Scontri che spesso tendono a dividere il pubblico a casa: c’è chi si schiera dalla parte di Pinuccia, reputando l’opinionista troppo dura con l’anziana, e chi invece la pensa come ...

