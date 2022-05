Una Vita: Anabel chiude i ponti con lui (Di venerdì 27 maggio 2022) Una Vita, Anabel chiude i ponti con lui: la messicana pare aver fatto la sua scelta, ecco cosa succede nella soap dalle anticipazioni. Il centro delle trame di Una Vita, almeno ultimamente, sono sicuramente i Quesada e i Bacigalupe. Mentre Aurelio e Marcos continuano a farsi la guerra, Natalia sembra essere davvero stanca degli intrighi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 27 maggio 2022) Unacon lui: la messicana pare aver fatto la sua scelta, ecco cosa succede nella soap dalle anticipazioni. Il centro delle trame di Una, almeno ultimamente, sono sicuramente i Quesada e i Bacigalupe. Mentre Aurelio e Marcos continuano a farsi la guerra, Natalia sembra essere davvero stanca degli intrighi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Pontifex_it : Gli #anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai giovani. Li salvano da una conoscenza del mondo t… - borghi_claudio : @Lekr_AC Ma sì. Monti senza fare una piega rimandava in India i Marò e intanto distruggeva il mercato immobiliare c… - GiovaQuez : Puzzer a convegno no vax: 'Abbiamo visto cosa sta facendo questo siero. E' come se oggi avessimo acquisito una picc… - boysarco : @veriinteristi Dalla voce sembrerebbe quello che dice di aver giocato 6 mesi senza un crociato…cosa sono sei mesi i… - InfatuoOlor : RT @aforista_l: Leggere che uno è morto 'dopo una vita dedicata al lavoro' mi mette tristezza. -