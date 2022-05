Ucraina, Draghi chiama Putin: “nessuno spiraglio di pace” (Di venerdì 27 maggio 2022) . Ecco di cosa si è parlato durante la telefonata Con una breve nota di Palazzo Chigi, è stata diffusa la notizia di una telefonata tra il premier Draghi e Vladimir Putin: “Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo”. Nella successiva conferenza stampa, Draghi ha raccontato di essere stato lui a chiamare e che nel colloquio non ha visto spiragli di pace. Ha detto Draghi: “Lo scopo era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi in Ucraina perché la crisi alimentare che si sta avvicinando e in alcuni paesi africani è già presente avrà proporzioni ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 maggio 2022) . Ecco di cosa si è parlato durante la telefonata Con una breve nota di Palazzo Chigi, è stata diffusa la notizia di una telefonata tra il premiere Vladimir: “Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione ine sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo”. Nella successiva conferenza stampa,ha raccontato di essere stato lui are e che nel colloquio non ha visto spiragli di. Ha detto: “Lo scopo era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi inperché la crisi alimentare che si sta avvicinando e in alcuni paesi africani è già presente avrà proporzioni ...

