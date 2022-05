Tubi e pietre su binari prima arrivo treno | denunciati minori

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 27 maggio 2022) Grammichele – Stavano posizionandodi ferro suinella stazione ferroviaria di Grammichele col rischio di fare ‘sviare’ ildalla sua corsa.Sono sei ragazzini, che frequentano la stessa scuola media di un paese della provincia etnea, che sono stati scoperti dai carabinieri che sono stati segnalati per danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti al Tribunale per i minorenni di Catania.Alcuni di loro sono stati bloccati mentre lanciano dei sassi contro la facciata della stazione. Quattro di loro hanno meno di 14 anni e non sono imputabili. Dopo la loro identificazione i militari dell’Arma hanno convocato in caserma i genitori ai quali sono stati riconsegnati. Indagini sono in corso per accertare se sono stati loro, il 18 maggio 2021, a mettere sui, nello ...