Spettacolo choc: lutto per i Depeche Mode e gli Yes. Kevin Spacey incriminato per violenza sessuale, e l’addio all’attore Ray Liotta (Di venerdì 27 maggio 2022) Un giorno terribile quello di oggi per il mondo dello Spettacolo. La morte di Andy Fletcher, tastierista e fondatore degli splendidi ‘Depeche Mode’, ancora oggi apprezzatissima pop band britannica Intanto, sul fronte delle sette note, dobbiamo purtroppo annunciare addirittura due eventi luttuosi, il primo: l’improvvisa scomparsa del tastierista e fondatore – oggi 60enne – dei Depeche Mode, Andy Fletcher. Band di pop-elettronico, che ha conosciuto il suo momento di maggior successo negli anni ’90 anche se, brani come ‘Personal Jesus‘, sono ancora oggi gettonati dalle nuove generazioni che hanno avuto modo di riscoprirli attraverso la seguitissima serie tv ‘Romanzo Criminale’. Alan White, leggendario batterista rock e colonna portante degli Yes, si è spento nella sua casa di Seattle dopo una lunga ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) Un giorno terribile quello di oggi per il mondo dello. La morte di Andy Fletcher, tastierista e fondatore degli splendidi ‘’, ancora oggi apprezzatissima pop band britannica Intanto, sul fronte delle sette note, dobbiamo purtroppo annunciare addirittura due eventi luttuosi, il primo: l’improvvisa scomparsa del tastierista e fondatore – oggi 60enne – dei, Andy Fletcher. Band di pop-elettronico, che ha conosciuto il suo momento di maggior successo negli anni ’90 anche se, brani come ‘Personal Jesus‘, sono ancora oggi gettonati dalle nuove generazioni che hanno avuto modo di riscoprirli attraverso la seguitissima serie tv ‘Romanzo Criminale’. Alan White, leggendario batterista rock e colonna portante degli Yes, si è spento nella sua casa di Seattle dopo una lunga ...

italiaserait : Spettacolo choc: lutto per i Depeche Mode e gli yes. Kevin Spacey incriminato per violenza sessuale, e l’addio all’… -