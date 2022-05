Reddito cittadinanza, Renzi: “Di Maio e Conte su balcone da Tso” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Di Maio, Conte, Salvini hanno fatto passare il messaggio che avrebbero abolito la povertà. Quando li ho visti sul terrazzo di Palazzo Chigi annunciare che avevano abolito la povertà io avrei chiuso il terrazzo e chiamato un Trattamento sanitario obbligatorio. Ma come si fa?”. Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus, su La7, commentando il Reddito di cittadinanza. Sul fronte Ucraina, “Draghi ha fatto benissimo” a chiamare Putin, “un leader, uno statista fa così”, spiega Renzi, che aggiunge: “Draghi sta provando un negoziato che dovrebbe fare l’Unione europea, un inviato speciale che chiama Putin, chiama Zelensky. Se invece quelli che dovrebbero fare i diplomatici attaccano i leader questo non aiuta. Al bar uno può dire quello che vuole, non in diplomazia”, ha spiegato il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Di, Salvini hanno fatto passare il messaggio che avrebbero abolito la povertà. Quando li ho visti sul terrazzo di Palazzo Chigi annunciare che avevano abolito la povertà io avrei chiuso il terrazzo e chiamato un Trattamento sanitario obbligatorio. Ma come si fa?”. Lo ha detto Matteoa Omnibus, su La7, commentando ildi. Sul fronte Ucraina, “Draghi ha fatto benissimo” a chiamare Putin, “un leader, uno statista fa così”, spiega, che aggiunge: “Draghi sta provando un negoziato che dovrebbe fare l’Unione europea, un inviato speciale che chiama Putin, chiama Zelensky. Se invece quelli che dovrebbero fare i diplomatici attaccano i leader questo non aiuta. Al bar uno può dire quello che vuole, non in diplomazia”, ha spiegato il ...

Advertising

elio_vito : In un giorno la petizione online per le dimissioni di Renzi ha superato le 25.000 firme, la sua campagna per abolir… - VittorioSgarbi : Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia,… - ettore_licheri : C’è una raccolta firme che vuole togliere i soldi al reddito di cittadinanza ed investirli in armi. Chi fosse interessato … - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Una verità che in tanti preferiscono di non vedere. Il Reddito Di Cittadinanza va migliorato sicuramente, ma non va ab… - smilypapiking : RT @CarloSantaroni: Ad #omnibusla7 c è #demasi che parla bene del reddito di cittadinanza con tanto di libro a seguito. Il reddito non funz… -