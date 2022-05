Pensieri di pace sotto le bombe (Di venerdì 27 maggio 2022) Non trovando più parole adeguate per esprimere l’impotenza, lo sdegno e la sofferenza causati da questa follia collettiva chiamata guerra (non solo quella in Occidente, ma tutte le guerre), sono L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 27 maggio 2022) Non trovando più parole adeguate per esprimere l’impotenza, lo sdegno e la sofferenza causati da questa follia collettiva chiamata guerra (non solo quella in Occidente, ma tutte le guerre), sono L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

a_alapitvany : RT @ferrarisergio4: C'è il cielo che cambia,ma i fiori non hanno avuto l'acqua sperata,alla fontanella giocano allegri,in fondo per loro nu… - maddalena2471 : RT @StefaniaGerini: Chi non ha fatto spazio tra sé e i suoi pensieri, non può aprire uno spazio di pace tra sé e gli altri. Pierre Lévy - bellalilli161 : RT @ferrarisergio4: C'è il cielo che cambia,ma i fiori non hanno avuto l'acqua sperata,alla fontanella giocano allegri,in fondo per loro nu… - Pasquata1 : Nei loro pensieri ci siamo solo noi. Ma si divertono a dire che siamo noi i complessati. I romanisti sono da studia… - vaskokrajcevski : RT @ferrarisergio4: C'è il cielo che cambia,ma i fiori non hanno avuto l'acqua sperata,alla fontanella giocano allegri,in fondo per loro nu… -