"Le botte che ci meritiamo". Preti e abusi sessuali, monsignor Zuppi choc: un boomerang per Bergoglio? (Di venerdì 27 maggio 2022) Un report sui casi di pedofilia compiuti dai membri della Chiesa sarà presentato dalla Cei entro il 18 novembre. Lo ha annunciato il cardinale Matteo Maria Zuppi, fresco presidente della Conferenza episcopale italiana, specificando che l'analisi sugli abusi riguarderà il periodo compreso tra il 2000 e il 2021. "Il pensiero è sempre per il dolore delle vittime, e non c'è dubbio che è la prima preoccupazione", ha sottolineato il porporato ribadendo che la loro sofferenza "ci ammonisce e ci spinge a cercare soluzioni stabili". "Ci prenderemo le botte che ci dovremo prendere - sono le parole forti di monsignor Zuppi -. Le responsabilità ce le siamo già prese". Mentre la decisione di non andare più indietro con gli anni è stata "una scelta di serietà, chiarezza e giustizia". Dopo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Un report sui casi di pedofilia compiuti dai membri della Chiesa sarà presentato dalla Cei entro il 18 novembre. Lo ha annunciato il cardinale Matteo Maria, fresco presidente della Conferenza episcopale italiana, specificando che l'analisi sugliriguarderà il periodo compreso tra il 2000 e il 2021. "Il pensiero è sempre per il dolore delle vittime, e non c'è dubbio che è la prima preoccupazione", ha sottolineato il porporato ribadendo che la loro sofferenza "ci ammonisce e ci spinge a cercare soluzioni stabili". "Ci prenderemo leche ci dovremo prendere - sono le parole forti di-. Le responsabilità ce le siamo già prese". Mentre la decisione di non andare più indietro con gli anni è stata "una scelta di serietà, chiarezza e giustizia". Dopo la ...

