I livelli del Po migliorano, ma il grande fiume è ancora in secca (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Grazie alle ultime piogge, migliorano i livelli del fiume Po, anche se le stazioni di rilevamento portate decisamente sotto la media. Dunque il contesto idrico del bacino del fiume Po migliora sensibilmente i suoi indicatori in virtù delle precipitazioni di inizio mese di maggio, ma la miglioria sarà molto probabilmente di breve durata visto che gli indici di valle restano già ora molto scarsi e la siccità è ancora grave lungo tutta l'asta del grande fiume. Terminato l'effetto delle piogge principali nei deflussi del fiume, le portate da monte fino alla foce sono nuovamente in esaurimento con valori ancora inferiori alla media storica di riferimento. A Pontelagoscuro, per esempio, la portata è di 461 m3/s quasi prossima alla ... Leggi su agi (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Grazie alle ultime piogge,delPo, anche se le stazioni di rilevamento portate decisamente sotto la media. Dunque il contesto idrico del bacino delPo migliora sensibilmente i suoi indicatori in virtù delle precipitazioni di inizio mese di maggio, ma la miglioria sarà molto probabilmente di breve durata visto che gli indici di valle restano già ora molto scarsi e la siccità ègrave lungo tutta l'asta del. Terminato l'effetto delle piogge principali nei deflussi del, le portate da monte fino alla foce sono nuovamente in esaurimento con valoriinferiori alla media storica di riferimento. A Pontelagoscuro, per esempio, la portata è di 461 m3/s quasi prossima alla ...

