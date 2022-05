Giro d’Italia 2022, Mauro Schmid: “Bouwman scorretto, l’UCI deve intervenire” (Di venerdì 27 maggio 2022) Il concitato finale della diciannovesima tappa del Giro d’Italia ha visto Koen Bouwman trionfare davanti a Mauro Schmid. Lo sprint si è sostanzialmente deciso nell’ultima, strettissima, curva a sinistra, in cui il neerlandese è passato in testa, chiudendo gli avversari. Schmid era furente dopo il traguardo, accusando Bouwman di aver eseguito una mossa pericolosa: “Per me è stato uno sprint scorretto, secondo me è piuttosto evidente. Ero davanti e mi ha chiuso all’interno, facendomi quasi cadere. Non so se l’UCI interverrà, ma non è stato giusto“. Giro d’Italia 2022, Koen Bouwman: “Ho voluto prendere la curva davanti, vittoria incredibile” “Sono molto arrabbiato e ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Il concitato finale della diciannovesima tappa delha visto Koentrionfare davanti a. Lo sprint si è sostanzialmente deciso nell’ultima, strettissima, curva a sinistra, in cui il neerlandese è passato in testa, chiudendo gli avversari.era furente dopo il traguardo, accusandodi aver eseguito una mossa pericolosa: “Per me è stato uno sprint, secondo me è piuttosto evidente. Ero davanti e mi ha chiuso all’interno, facendomi quasi cadere. Non so seinterverrà, ma non è stato giusto“., Koen: “Ho voluto prendere la curva davanti, vittoria incredibile” “Sono molto arrabbiato e ...

