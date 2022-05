Gas e pace in Ucraina. L’agenda di Draghi in Israele (Di venerdì 27 maggio 2022) Mario Draghi si recherà in visita in Israele il 13 e il 14 giugno. Cioè pochi giorni prima di un tour de force diplomatico: inizierà con il G7, che si terrà dal 26 al 28 giugno sulle Alpi bavaresi; continuerà con il summit Nato, in programma a Madrid nei due giorni successivi in cui l’Alleanza presenterà il suo nuovo Concetto strategico; concluderà con l’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che dovrebbe tenersi ad Ankara il 5 luglio quando ormai l’Alleanza atlantica dovrebbe aver raggiunto un accordo in merito alle richieste di adesione di Finlandia e Svezia su cui la Turchia esprime oggi alcune preoccupazioni. L’agenda Il presidente del Consiglio, allievo dell’economista israelo-statunitense Stanley Fischer, già vicepresidente della Federal Reserve americana e prima governatore della Banca d’Israele, ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 maggio 2022) Mariosi recherà in visita inil 13 e il 14 giugno. Cioè pochi giorni prima di un tour de force diplomatico: inizierà con il G7, che si terrà dal 26 al 28 giugno sulle Alpi bavaresi; continuerà con il summit Nato, in programma a Madrid nei due giorni successivi in cui l’Alleanza presenterà il suo nuovo Concetto strategico; concluderà con l’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che dovrebbe tenersi ad Ankara il 5 luglio quando ormai l’Alleanza atlantica dovrebbe aver raggiunto un accordo in merito alle richieste di adesione di Finlandia e Svezia su cui la Turchia esprime oggi alcune preoccupazioni.Il presidente del Consiglio, allievo dell’economista israelo-statunitense Stanley Fischer, già vicepresidente della Federal Reserve americana e prima governatore della Banca d’, ...

