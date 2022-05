Fiumicino | degrado e incuria alle case Ater Severini | “A quando l’inizio degli interventi?”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 maggio 2022), abbandono,… questa è la situazione in cui versano le, in particolare quelle di via Oder: come segnalato da Vanessa Tatini di Crescere Insieme, l’erba è incolta e con l’arrivo del caldo si seccherà, rifiuti vari sparsi ovunque stanno già attirando i topi”. Lo dichiara in una nota stampa, Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme- Eppure, – spiega il Capogruppo – i soldi per fare i lavori e dare il giusto decoro al complesso abitativo ci sono eccome: nella delibera di giunta dell’8 aprile 2022 sono previsti dei fondi stanziati proprio per la riqualificazione delledel nostro territorio. Ma ad oggi, dopo 60 giorni, di questi lavori non se ne vede ...