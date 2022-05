Advertising

DiMarzio : #SerieA #Calciomercato | @acffiorentina, #Torreira non verrà riscattato: il centrocampista farà ritorno all’@Arsenal - sportli26181512 : Fiorentina, Torreira e una storia già vista con Baggio: quando la volontà di giocatore e tifosi conta poco e nulla:… - cmdotcom : #Fiorentina, #Torreira e una storia già vista con #Baggio: quando la volontà di giocatore e tifosi conta poco e nul… - Claudiobiankini : Avendo avuto a che fare con qualche #procuratore non posso che guardare con rispetto la posizione di #commisso. Anc… - violanews : Marchini sulle voci di mercato legate alla #Fiorentina -

... l'esterno offensivo classe 2005 è seguito con grande interesse dalla, ma anche dalla ... L'idea della società biancazzurra è quella di un'operazione 'alla': cederlo, ottenendo però ...... 'Penso che tante volte c'è il gioco delle parti, probabilmente l'obiettivo è quello di abbassare le cifre dell'accordo che avevano fatto solo un anno fa. E non è solo laa ...Tra gli altri, si tratta di Rolando Mandragora del Torino, Jerdy Schouten del Bologna e Adrien Tameze dell’Hellas Verona: obiettivi sicuramente più abbordabili rispetto a calciatori dal profilo maggio ...La risorsa negoziale: Pradè. A muovere i fili per la Fiorentina, con Barone volato negli scorsi giorni negli USA e destinato a non rientrare a Firenze fino a metà giugno, è dunque Daniele Pradè. Quatt ...