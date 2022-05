De Mita | Bettini Pd | ' colto e intelligente | non ricandidatura ferita mai rimarginata'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Ciriaco Deè stato un capo democristianoe appassionato. Ho avuto l'occasione di un rapporto con lui molto amichevole e persino affettuoso". Lo scrive su Facebook Goffredo, dirigente nazionale del Pd. "Nel 2008 toccò a me andargli a parlare per comunicargli che il partito non aveva intenzione di ricandidarlo al Parlamento. Fu un colloquio difficilissimo. Soffrii nel sostenerlo -racconta-. Perché è evidente che quella scelta egli la considerò una mancanza di rispetto del gruppo dirigente più giovane e secondo lui avventato. Successivamente i rapporti personali si mantennero e, su invito di Franco Vittoria, ebbi un confronto con Dein Irpinia (politicamente anche molto aspro) sulla prospettiva politica di ...