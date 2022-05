Concorrenza sleale: cos'è e come tutelarsi (Di venerdì 27 maggio 2022) - La Concorrenza sleale è disciplinata dal codice civile, dalla legge n. 287/1990 e da norme speciali. La norma che definisce ed elenca gli atti di Concorrenza sleale è l'art. 2598 c.c. a cui consegue l'applicazione di sanzioni e il risarcimento del danno. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 27 maggio 2022) - Laè disciplinata dal codice civile, dalla legge n. 287/1990 e da norme speciali. La norma che definisce ed elenca gli atti diè l'art. 2598 c.c. a cui consegue l'applicazione di sanzioni e il risarcimento del danno.

Advertising

StudioCataldi : Concorrenza sleale: cos'è e come tutelarsi - chrcapuano : RT @Dani_Rondinelli: e non una parola sulla povertà lavorativa, i contratti pirata, il dumping salariale e la concorrenza sleale alimentata… - nebenet : RT @Dani_Rondinelli: e non una parola sulla povertà lavorativa, i contratti pirata, il dumping salariale e la concorrenza sleale alimentata… - Delilah17tw : Chissà perché dei tre datori di lavoro che compiono un reato facendo lavorare in nero oltre che a drogare l'economi… - burbero1961 : RT @Dani_Rondinelli: e non una parola sulla povertà lavorativa, i contratti pirata, il dumping salariale e la concorrenza sleale alimentata… -