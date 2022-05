Call of Duty, Shane McKerral è il nuovo assistente allenatore di LA Thieves (Di venerdì 27 maggio 2022) I Los Angeles Thieves hanno appena confermato l’ingaggio di Shane McKerral come assistente allenatore. Come riporta anche il sito Dot Esports, Shane ha precedentemente allenato squadre come i London Royal Ravens e il Team Reciprocity. Prima di passare al ruolo di coach, ha giocato per otto anni nella scena pro europea di Call of Duty, militando in squadre come Team Vitality, Lightning Pandas e Team LDLC. I Los Angeles Thieves hanno avuto un andamento balbettante nelle prime settimane della stagione 2022 della Call of Duty League. Nonostante le impressionanti prestazioni al Kickoff Classic e al Pro-Am Classic, il team esports ha mostrato più di una difficoltà sia alle Major che alle ... Leggi su esports247 (Di venerdì 27 maggio 2022) I Los Angeleshanno appena confermato l’ingaggio dicome. Come riporta anche il sito Dot Esports,ha precedentemente allenato squadre come i London Royal Ravens e il Team Reciprocity. Prima di passare al ruolo di coach, ha giocato per otto anni nella scena pro europea diof, militando in squadre come Team Vitality, Lightning Pandas e Team LDLC. I Los Angeleshanno avuto un andamento balbettante nelle prime settimane della stagione 2022 dellaofLeague. Nonostante le impressionanti prestazioni al Kickoff Classic e al Pro-Am Classic, il team esports ha mostrato più di una difficoltà sia alle Major che alle ...

