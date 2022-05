Cagliari, si fa avanti un fondo inglese: i dettagli (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la triste retrocessione e le parole di Giulini, arriva la conferma di un’offerta per l’acquisto del club. Cagliari offerta City HoldingSecondo quanto riportato dall’Unione Sarda, il Cagliari ha ricevuto un’offerta ufficiale per l’acquisizione del club. Dopo la difficile sconfitta che ha decretato la retrocessione dei sardi in Serie B, il presidente Tommaso Giulini aveva di nuovo affermato che il Cagliari non è in vendita. La conferma però arriva direttamente dal City Holding If Group, il fondo già proprietario del Manchester City che sembra non voler mollare la presa. Ecco la nota riportata al fondo del quotidiano regionale: «La Citic Holding IF Group, società di investimento indipendente con sede nel Delaware, conferma l’invio di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la triste retrocessione e le parole di Giulini, arriva la conferma di un’offerta per l’acquisto del club.offerta City HoldingSecondo quanto riportato dall’Unione Sarda, ilha ricevuto un’offerta ufficiale per l’acquisizione del club. Dopo la difficile sconfitta che ha decretato la retrocessione dei sardi in Serie B, il presidente Tommaso Giulini aveva di nuovo affermato che ilnon è in vendita. La conferma però arriva direttamente dal City Holding If Group, ilgià proprietario del Manchester City che sembra non voler mollare la presa. Ecco la nota riportata aldel quotidiano regionale: «La Citic Holding IF Group, società di investimento indipendente con sede nel Delaware, conferma l’invio di ...

