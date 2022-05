Brasile | trovato un puma nei bagni di una scuola elementare

(Di venerdì 27 maggio 2022) Curioso per unritrovarsi neidi una. La domanda è come ci sia arrivato; ad avvistarlo per primo un bambino di nove anni. E' successo a Nova Lima, in, e i vigili del fuoco, che hanno girato le immagini, sono riusciti a tenere l'animale chiuso nella stanza evitando che fuggisse.Lui ruggiva spaventato, prima di venire sedato dalle guardie ambientali e da un veterinario accorsi sul posto. Più tardi, riferiscono le autorità, è stato liberato in natura.

San Paolo del Brasile - L'ex patron della F1 Bernie Ecclestone è stato arrestato all'aeroporto di San Paolo per essere stato trovato in possesso di una pistola. Secondo quanto riporta 'O Globo' la polizia brasiliana ha trovato una LW Seecamp.32 non documentata. Il 91enne ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone è stato arrestato all'aeroporto Viracopos di Campinas, in Brasile, per essere stato trovato in possesso di una pistola, una LW Seecamp.32, non documentata, detenuta illegalmente mentre si imbarcava su un aereo privato verso la Svizzera.