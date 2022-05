Bottas, Monaco in salita e sostituzione del MGU - K (Di venerdì 27 maggio 2022) Ennesimo contrattempo del venerdì, per Valtteri Bottas. Dopo la prima sessione di prove libere a Monaco ha all'attivo appena 2 giri . Un week end al quale Alfa Romeo si affaccia con ambizioni di ben ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022) Ennesimo contrattempo del venerdì, per Valtteri. Dopo la prima sessione di prove libere aha all'attivo appena 2 giri . Un week end al quale Alfa Romeo si affaccia con ambizioni di ben ...

F.1, GP Monaco - Libere 1, Ferrari in testa con Leclerc ...particolarmente affollata è andata in scena la prima sessione di prove libere del GP di Monaco , ... Valtteri Bottas non è riuscito a scendere in pista in questa prima sessione di prove libere a causa di ... Autosprint.it Bottas, Monaco in salita e sostituzione del MGU-K Ennesimo contrattempo del venerdì, per Valtteri Bottas. Dopo la prima sessione di prove libere a Monaco ha all'attivo appena 2 giri. Un week end al quale Alfa Romeo si affaccia con ambizioni di ... F1 , Gran Premio di Monaco; Leclerc miglior tempo prime prove lbere. Terzo Sainz Leclerc è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Monaco. Appena dietro le Red Bull con Perez a soli 39 millesimi dalla Ferarri del monegasco. Ottima prova offerta da Carlos Sainz ...