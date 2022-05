“Avanti un altro”, clamorosa gaffe di Luca Laurenti: Paolo Bonolis lo riprende (Di venerdì 27 maggio 2022) Un’altra clamorosa gaffe di Luca Laurenti ad “Avanti un altro“. Questa volta, però, l’amico e collega Paolo Bonolis non ha potuto chiudere un occhio. Il conduttore dello show televisivo l’ha ripreso dAvanti a tutti. Luca ovviamente è rimasto senza parole, anche perchè le parole usate da Bonolis sono state molto forti. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “Avanti un altro” di Paolo Bonolis e Luca Laurenti “Avanti un altro” è un famoso programma televisivo di genere game show. La ... Leggi su tvzap (Di venerdì 27 maggio 2022) Un’altradiad “un“. Questa volta, però, l’amico e colleganon ha potuto chiudere un occhio. Il conduttore dello show televisivo l’ha ripreso da tutti.ovviamente è rimasto senza parole, anche perchè le parole usate dasono state molto forti. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “un” diun” è un famoso programma televisivo di genere game show. La ...

Advertising

Di_Asto : @Maruzzella8720 Avanti. Solo andando avanti puoi vivere la tua vita. Capisci cosa hai fatto guardando indietro ma q… - LCinciallegra : @lasBronzasicula Era il primo space, quindi chiedo scusa se non si sentisse bene, o non fossi abbastanza pronta con… - radiolasernews : “Avanti un altro” casting concorrenti. - AvisPietrasanta : RT @avisnazionale: Ecco un'ottima notizia per tutti noi: è stato compiuto un altro passo in avanti verso la definitiva salvaguardia della #… - trolldepresso : RT @MikDale78: Perisic 1 anno e mezzo buono in su 7 (di cui 1 in prestito), e ci dovremmo strappare i capelli xke un 33enne rifiuta 5 mln +… -