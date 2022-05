Aumento Pensioni di invalidità 2022: bonus da 200 euro per invalidi civili, ma non basta (Di venerdì 27 maggio 2022) Arrivano alcune buone notizie per quanto riguardo all‘Aumento delle Pensioni di invalidità. Come riporta l’ANMIC (l’ente nazionale a tutela delle persone con disabilità), il bonus da 200 euro stanziato dal Governo Draghi arriverà anche per gli invalidi civili. L’INPS corrisponderà d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum di 200 euro in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno più trattamenti Pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria (entro i 35mila euro lordi annui). Questa misura però non sembra soddisfare pienamente i cittadini, ecco perchè. Aumento Pensioni di ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 27 maggio 2022) Arrivano alcune buone notizie per quanto riguardo all‘delledi. Come riporta l’ANMIC (l’ente nazionale a tutela delle persone con disabilità), ilda 200stanziato dal Governo Draghi arriverà anche per gli. L’INPS corrisponderà d’ufficio, con la mensilità di luglio, un’indennità una tantum di 200in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno più trattamentistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria (entro i 35milalordi annui). Questa misura però non sembra soddisfare pienamente i cittadini, ecco perchè.di ...

