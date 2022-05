Angelozzi: "Il Napoli deve mettere Zerbin e Gaetano in rosa, poi...'' (Di venerdì 27 maggio 2022) Angelozzi: "Il Napoli deve tenere Zerbin, bisogna far giocare i giovani" A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Guido Angelozzi, dirigente del Frosinone. Queste le sue parole: “Zerbin è un ragazzo meraviglioso, vive per il calcio e per lo studio. -afferma Angelozzi - Ha fatto un campionato meraviglioso, segnando nove gol da esterno, ha giocato anche in altri ruoli. Il Napoli si ritrova un giocatore che conosceva solo Giuntoli, valorizzato dal Frosinone. Lui e Gatti dopo lo stage con la nazionale, sono stati voluti di nuovo da Mancini che è rimasto colpito. Gaetano? Molto forte, deve crescere un po’ ma ha una tecnica e una visione di gioco sopraffina. Bisogna credere nei ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 27 maggio 2022): "Iltenere, bisogna far giocare i giovani" A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Guido, dirigente del Frosinone. Queste le sue parole: “è un ragazzo meraviglioso, vive per il calcio e per lo studio. -afferma- Ha fatto un campionato meraviglioso, segnando nove gol da esterno, ha giocato anche in altri ruoli. Ilsi ritrova un giocatore che conosceva solo Giuntoli, valorizzato dal Frosinone. Lui e Gatti dopo lo stage con la nazionale, sono stati voluti di nuovo da Mancini che è rimasto colpito.? Molto forte,crescere un po’ ma ha una tecnica e una visione di gioco sopraffina. Bisogna credere nei ...

