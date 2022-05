Al via a Roma congresso di otorinolaringoiatria

(Di venerdì 27 maggio 2022), 26 mag. (Adnkronos Salute) - Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di numerose altre cariche istituzionali, tra cui il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, ha preso il via al centro 'La Nuvola' diil 108esimonazionale della Società italiana die Chirurgia cervico facciale (SIOeCHCF), i cui lavori si chiuderanno sabato 28 maggio. Il, che celebra anche il 130esimo anniversario della società scientifica, in questi giorni affronterà tutte le specialità medico chirurgiche di una disciplina complessa che abbraccia le competenze audiofoniatriche, dalla laringe alla sordità fino alle apnee notturne Osas e alle vertigini. E ancora con focus sulla chirurgia e i tumori del distretto testa collo, dal ...

Advertising

OfficialASRoma : Siamo tornati a Roma! E vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con il pullma… - andreapurgatori : Quella macchia 'nera' nella notte giallorossa, fascisti nel pubblico a Tirana: 'Roma marcia ancora' - gualtierieurope : All’unanimità l’Assemblea capitolina ha dato il via libera alla costituzione del Comitato promotore della candidatu… - MissioFest : Verso il Festival della Missione 2022, sabato 28 maggio, alle ore 21, le Sorelle Povere di Santa Chiara invitano a… - Dondolino72 : RT @TrastevereRM: primi 900 a via condotti …Roma #indietroneltempo -

San Gavino Monreale . Net

Contestualmente ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di. Successivamente riceverà, indi San Gregorio, la presentazione dei reparti schierati per la rivista e assisterà alla ...... con il quale condivise l'esperienza straordinaria della ginnastica adei Fori Imperiali nel 2019, ai tempi del suo assessorato al Comune di. Nelle foto di Simone Ferraro il Cav. Tecchi è ... San Gavino, via Roma "zona disco" dal 1° giugno 2022 Forse le notti romane non sono più quelle di quando potevi incontrare per strada Liz Taylor e Richard Burton, euforici dopo le cene ai ristoranti di Via Veneto e Piazza Navona ... una tappa dal ...A Palidoro e Maccarese. Indagano i carabinieri di Fregene che stanno vagliando anche le telecamere nella zona. Messa in riparazione il 31 maggio ...