8 beauty tricks scovati sul web che ti cambieranno la vita!

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 maggio 2022) Con l’esperienza si imparano alcuni “trucchetti del mestiere” che rendono l’applicazione dei cosmetici, la cura dei capelli e i passaggi della skincare più performanti e di qualità.tramandati da donna a donna – ma anchein rete – per migliorare il momento di bellezza e far performare meglio i prodotti. Dal conservare maschere viso e smalti in frigorifero, a non toccarsi mai il viso con le mani sporche, ecco alcuni consigli di bellezza che abbiamo scelto per voi e che siamo certe vila1)trick anti-caldo: conservare i prodotti in frigo Il primotrick da mettere subito in pratica è quello di conservare (alcuni) cosmetici in frigorifero. Soprattutto in estate, le temperature che salgono potrebbero compromettere la ...