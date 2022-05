Un miliardario ogni trenta ore E un milione di poveri in appena 33

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 maggio 2022) Che periodo d’oro per i miliardari del mondo. Se servisse una cartina tornasole per evidenziare come le disuguaglianze nel mondo siano ben lontane da essere estirpate basti sapere che negli ultimi due anni i miliardari che controllano le grandi imprese nei settori alimentare e energetico (gli stessi che mettono in ginocchio le aziende e in cittadini) hanno accumulato fortune al ritmo di un miliardodue giorni. La pandemia ha prodotto 573 nuovi miliardari La pandemia ha prodotto 573 nuovi miliardari, uno30 ore, mentre, quest’anno, undi persone33 ore potrebbe finire in condizione di povertà estrema, vale a dire 263 milioni. La ricchezza dei miliardari è aumentata, in termini reali, più in 24 mesi di Covid-19 che nei primi 23 anni delle rilevazioni di Forbes ed è ora equivalente al 13,9% del Pil ...