Ucraina: Draghi, 'da Putin spiragli per pace? No' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "No, la risposta è no". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, a chi gli domanda se abbia visto spiragli di pace nella telefonata con Vladimir Putin. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "No, la risposta è no". Così il premier Mario, in conferenza stampa, a chi gli domanda se abbia vistodinella telefonata con Vladimir

Advertising

petergomezblog : Ucraina, Conte: “Sorpreso dal no della Lega all’intervento di Draghi in Senato, ci sono pacifisti della domenica”… - Palazzo_Chigi : Colloquio telefonico oggi del Presidente Draghi con il Presidente Putin, incentrato sugli sviluppi della situazione… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confer… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Draghi: “Nella telefonata con Putin non ho visto spiragli di pace” - PunisherQ68 : @FCesello @Agenzia_Ansa @Violetta_2021 Le lobby energetiche, alimentari e mediche stanno rubando il più che possonn… -