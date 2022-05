Traffico Roma del 26-05-2022 ore 13:30 (Di giovedì 26 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione bravi corre sul raccordo in carreggiata esterna tra l’ardeatina e l’abbia in corso una cerimonia con deposizione di una corona d’alloro all’altare della Patria Piazza Venezia deviate diverse linee bus di zona code per lavori su via Pontina in entrambi i sensi in prossimità del cantiere di Castel di Decima per festeggiare la vittoria nella finale di conference League dalle 16:50 i giocatori della Roma a bordo di due bus scoperti trasferiranno da via dell’Arcadia al Circo Massimo percorrendo via Cristoforo Colombo via delle Terme di Caracalla e Piazza di Porta Capena inseguito i bus aggiungeranno il Colosseo chiusure e deviazioni lungo il percorso e nell’area del Circo Massimo Piazza Venezia e Piazza del Colosseo dettagli di queste di altre notizie sul sito Roma.luceverde.it Un saluto da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione bravi corre sul raccordo in carreggiata esterna tra l’ardeatina e l’abbia in corso una cerimonia con deposizione di una corona d’alloro all’altare della Patria Piazza Venezia deviate diverse linee bus di zona code per lavori su via Pontina in entrambi i sensi in prossimità del cantiere di Castel di Decima per festeggiare la vittoria nella finale di conference League dalle 16:50 i giocatori dellaa bordo di due bus scoperti trasferiranno da via dell’Arcadia al Circo Massimo percorrendo via Cristoforo Colombo via delle Terme di Caracalla e Piazza di Porta Capena inseguito i bus aggiungeranno il Colosseo chiusure e deviazioni lungo il percorso e nell’area del Circo Massimo Piazza Venezia e Piazza del Colosseo dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da ...

