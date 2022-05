TikTok non ha evidenze che la Boiler Summer Cup sia diffusa sulla piattaforma, ma si impegna a rimuovere i video (Di giovedì 26 maggio 2022) La Boiler Summer Cup è stato un fenomeno analizzato, come spesso accade, da occhi esterni rispetto alla piattaforma TikTok. Accade, del resto, ogni volta che si manifesta all’orizzonte – anche in maniera sfumata – il concetto di challenge. Questa parola, che nell’accezione con cui è stata impiegata per la prima volta dai frequentatori della piattaforma non ha nulla di negativo (la challenge porta con sé l’idea di migliorarsi, non certo quello di superare l’altro in idiozia), è stata fraintesa più volte. Anche perché spesso si attribuisce a TikTok una sorta di responsabilità per alcuni giochi pericolosi che, magari, sono comparsi in qualche circostanza tra i video pubblicati dagli utenti, ma che poi trovano la propria vita altrove, su piattaforme diverse o sui servizi ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 maggio 2022) LaCup è stato un fenomeno analizzato, come spesso accade, da occhi esterni rispetto alla. Accade, del resto, ogni volta che si manifesta all’orizzonte – anche in maniera sfumata – il concetto di challenge. Questa parola, che nell’accezione con cui è stata impiegata per la prima volta dai frequentatori dellanon ha nulla di negativo (la challenge porta con sé l’idea di migliorarsi, non certo quello di superare l’altro in idiozia), è stata fraintesa più volte. Anche perché spesso si attribuisce auna sorta di responsabilità per alcuni giochi pericolosi che, magari, sono comparsi in qualche circostanza tra ipubblicati dagli utenti, ma che poi trovano la propria vita altrove, su piattaforme diverse o sui servizi ...

