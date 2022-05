Texas, è morto d’infarto il marito di una delle maestre uccise: la donna aveva fatto scudo col corpo ai bambini durante la sparatoria (Di giovedì 26 maggio 2022) Il marito di Irma Garcia, la maestra della scuola elementare di Uvalde, uccisa mentre faceva scudo col suo corpo ai piccoli allievi, è morto d’infarto oggi, due giorni dopo la strage che è costata la vita alla moglie. I familiari hanno sottolineato che Joe Garcia “è morto per il dolore”. Joe e Irma erano sposati da 24 anni e avevano quattro figli, il maggiore appena entrato nei Marines, la più piccola alle scuole medie. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ildi Irma Garcia, la maestra della scuola elementare di Uvalde, uccisa mentre facevacol suoai piccoli allievi, èoggi, due giorni dopo la strage che è costata la vita alla moglie. I familiari hanno sottolineato che Joe Garcia “èper il dolore”. Joe e Irma erano sposati da 24 anni eno quattro figli, il maggiore appena entrato nei Marines, la più piccola alle scuole medie. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

